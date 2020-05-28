新冠肺炎：李克強指不設GDP增長指標是實事求是

中國國務院總理李克強，周四（28日）在北京人民大會堂出席記者會。李克強在會上提到，新冠疫情影響全球經濟，內地今年不設GDP（國內生產總值）增長指標是實事求是。他強調，中央不可能輕車走熟路，只可大車行難路，政策要注重創新。中央政府部門剛性支出壓縮一半以上，投入基層企業和民生，絕不允許搞形式主義，做大手大腳花錢的事。

李克強表示，外界預測今年全球經濟增長至少「負3%」，中國經濟亦已深度融入世界經濟，亦不可能置身之外，所以中國今年沒有確定GDP增長的量化指標；但中央注重穩就業、保民生等「六保」目標，與GDP經濟增長有直接關係，有助中國經濟正增長，推動穩定前行。

對於外界反映中方出台政策規模低於預期，李克強回應，應對疫情衝擊，既要把握力度及時機。部分政策出台時，正值推進復工復產時期，致政策不能完全落地；但正根據前期經驗，政府工作報告推出一個規模性、有力度的政策舉措，分別是新增赤字和發行抗疫特別國債共2萬億人民幣（約2.2萬億港元）。

李克強指出，消費在增長中為主要推動作用，遂以抗疫國債70%資金直接支持居民收入，促進消費帶動市場；以及減免社保費，推動國有商業銀行讓利，降低企業的經營成本，推動保就業、民生和市場主體，支撐居民收入。

他又指，今年內地城鎮新增就業900萬人以上，官方把城鎮調查失業率定為約6%。為了穩住現有就業崗位，規模性政策的資金允許基層用於減稅降費，企業減房租、貼利息，協助企業穩下來，崗位保得住。另採取資助企業以訓穩崗的政策，今明兩年將有3500萬人次通過失業保險結存進行培訓，給他們緩衝的機會。即便失業了，也要短時期內有再就業的機會；同時，為今明兩年的大學畢業生提供就業服務。