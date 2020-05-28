中美新冷戰　李克強指雙方合則兩利鬥則俱傷

第十三屆全國人大三次會議周四（28日）閉幕，會後國務院總理李克強在人民大會堂出席記者會。有美媒問及近日關於中美之間「新冷戰」的說法，李克強回應指，從來都主張摒棄冷戰思維。關於所謂脫鈎，可以說兩個主要經濟體脫鈎，「對誰都沒有好處，也會傷害世界」。

美媒記者指，美國續將新冠肺炎疫情全球大流行歸咎中國，出現中美之間新冷戰的說法，加上中美雙方官員還在討論如何落實第一階段經貿協議，向李克強提問是否認為中國的經濟改革和讓步足以解決美方關切，及中國經濟能否抵禦新冷戰和脫鈎的威脅。李克強承認，當前中美關係的確出現一些新問題新挑戰，在應對傳統或非傳統挑戰方面都有很多可以而且應當合作的地方，在經貿、科技、人文方面也有廣泛的交流。

李克強提及，中美兩國合則兩利、鬥則俱傷，不僅關係兩國人民的利益，而且關係到世界，雙方應按照兩國元首達成的重要共識，推動建立以協調、合作、穩定為基調的中美關係。他續指，中美之間的商貿合作應遵循商業規則，由市場來選擇，尊重對方的核心利益和重大關切，尋求合作共贏。

在兩岸關係上，李克強表示，政府工作報告已表明中方對台的大政方針是一貫，堅持「一個中國」原則、「九二共識」，同時要堅決反對「台獨」。他指視台灣同胞為手足，血濃於水，始終高度重視台灣同胞的福祉。就像這次疫情發生後，大家共同努力，沒有台灣同胞在大陸因感染新冠肺炎失去生命。