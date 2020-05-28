贊比亞3華人遭劫殺　內媒揭死者與疑兇有生意來往

贊比亞首都盧薩卡一家中國公司倉庫周日（24日）發生劫殺及縱火案，3名中國公民遇害，引起輿論關注。內地傳媒周四（28日）引述知情人士披露案件詳情，在3名死者中，唯一的52歲女死者是該公司顧姓老闆的妻子，另外2名分別59歲和33歲的男死者則是員工。知情人士又指，顧男妻子與其中1名疑犯有生意往來，卻被連砍12刀慘死。

根據當地警方經查，2男1女兇手均是當地人，案發當天進入倉庫殺人搶劫後，便縱火焚屍毀滅證據。警方及消防趕到現場後，先發現女死者遺體；撲熄大火後，在火場內多番搜索，才發現2名男死者的遺體。其中，最後一具遺體直至周二（26日）上午才被發現，屬於33歲男死者，他被全身捆綁，放在倉庫牆角，遺體呈爬行狀，疑遭活活燒死。

內媒事後採訪了當地一名馬姓商人，他與顧男是多年老友。他從顧男口中得知，其中1名疑犯是其妻子的老客戶，長年有生意往來。馬男事後翻查閉路電視畫面，發現該名疑犯手持砍刀，短短45秒內向已倒地的女死者連砍12刀，導致女死者面目全非。目前，警方在當地村民協助下，已拘捕涉案的2名男疑犯，正追查女疑犯的下落。