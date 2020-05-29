涉黑組織主犯獲刑22年　當庭表示上訴

海南海口市有犯罪組織以暴力、威脅等手段，實施尋釁滋事、強迫交易、敲詐勒索、故意毀壞財物等犯罪活動，涉案金額逾2000萬元（人民幣，下同，約2200萬港元）。市中級人民法院周四（28日）一審公開宣判，主犯林某新犯組織、領導黑社會性質組織罪，聚眾鬥毆罪，尋釁滋事罪等多項罪名，被囚判22年，剝奪政治權利5年，沒收個人全部財產，他當庭表示上訴。其餘14人被判3年至18年不等刑期。

法院判決指，林某新自2013年起，以同族、親戚關係為紐帶，陸續網羅多名骨干成員，內部分工明確，層級分明。在他領導下，以暴力手段為依托，非法控制桂林洋高山村一帶的土方、地材等供應工程，通過尋釁滋事、強迫交易、敲詐勒索等攫取1000餘萬元（約1100萬港元）的非法經濟利益用於供養組織成員，獲得的收益由組織成員參與分紅。

為排除異己、聚斂錢財，以桂林洋高山村為據點，使用暴力、威脅和其他手段，或利用組織的強勢地位實施違法犯罪活動，其中故意燒毀一輛價值40萬元（約44萬港元）的挖掘機；多次強迫他人交易，涉額逾1200萬元（約1320萬港元）；另有多宗聚眾鬥毆、尋釁滋事、敲詐勒索等。