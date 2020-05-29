去年破製假售假「黑窩點」301個　累計涉案逾7億元人民幣

重慶市公安局周四（28日）通報，警方去年開展的「崑崙2019」專項行動，共破案520宗，破除製假售假等「黑窩點」301個，打掉犯罪團夥131個，拘捕832人，累計涉案價值逾7億元人民幣（約7.7億港元）。自周四起，警方將開展「崑崙2020」專項行動，重點打擊食藥環、知識產權和野生動物領域犯罪。

重慶市公安局周四召開動員部署會，重點介紹了「崑崙2020」專項行動。據了解，「崑崙2020」1號行動為打擊危害食品安全犯罪；2號行動為打擊危害藥物安全犯罪，重點打擊製售假劣新冠肺炎疫情防控物資；3號行動為打擊破壞生態環境資源犯罪，重點打擊危害公眾身體健康、嚴重影響經濟、污染環境犯等罪行。

「崑崙2020」4號行動為為打擊侵犯知識產權和偽劣商品犯罪，重點打擊製售假劣汽車配件、家用電器、兒童用品、建築材料、機械等危害公眾、企業生產安全罪行；5號行動為打擊涉野生動物犯罪，重點打擊非法獵捕、殺害珍貴瀕危野生動物，非法收購、運輸、出售珍貴瀕危野生動物及其製品犯罪，非法獰獵、非法捕撈犯罪等。