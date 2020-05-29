疑加裝後門　中國變壓器抵美後遭華府沒收檢驗

美媒周四（28日）報道，一部於去年夏天運抵美國的巨型中國變壓器，據報被美國聯邦官員沒收，改為護送往負責處理國安威脅事務的國家實驗室。研究人員指，事件屬前所未見，反映華府官員對此有重大安全憂慮；據報當局是懷疑該變壓器被加裝了後門。此舉令外界估計，美國總統特朗普政府將對中國進口採取更多干預措施。

《華爾街日報》引述知情人士報道，該部變壓器是由江蘇華鵬變壓器有限公司生產，重逾23萬公斤，原定於去年運往科羅拉多州的一個變電站，加入處理丹佛市的電力輸送。但該部變壓器在休斯敦港口被聯邦官員沒收，以卡車護送至新墨西哥州的桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratory）。

桑迪亞國家實驗室由美國科企霍尼韋爾國際（Honeywell International）營運，與美國能源部簽訂了合約，負責處理與國家安全威脅相關的事務。消息人士指，聯邦官員可能是懷疑該變壓器的電子設備，被暗中加裝惡意功能，對手或可以此作遠程監控，甚至使其失效。目前尚未清楚該實驗室的工程師有何發現，該變壓器被沒收的原因亦未公開。

江蘇華鵬駐美國加州代表詹．蔡（Jim Cai，音譯）稱，他在幾個月來一直不知道該部變壓器被運到哪裏，直到《華爾街日報》知會才得知上述消息。他表示，江蘇華鵬無意損害美國，希望華府披露疑慮，以便雙方公開對話。桑迪亞國家實驗室、美國能源部及購買了該變壓器的西部地區電力管理局（WAPA）均未有回應。

特朗普在月初簽署一項行政命令，授權聯邦官員阻止公用事業公司，使用從受「外國對手」影響或控制的企業所採購的設備，被外界視為針對中國及俄羅斯。有官員等人士表示，特朗普政府擔心中國變壓器可能被設於電網阻塞點或重要軍事基地附近，故有意對大型中國變壓器設置貿易壁壘，以提高電網安全性。