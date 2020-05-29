港版國安法：趙克志指導支持香港警隊止暴制亂

第十三屆全國人民代表大會第三次會議周四（28日）通過制訂「港版國安法」提案，香港警務處處長鄧炳強接受內地官媒訪問時表示，港版國安法立法不會影響港人的自由及權利，同時會增加投資者信心，他又強調會將激進暴力分子繩之於法。

鄧指出，維護國家主權安全是特區的憲制責任，亦是港人切身利益，港版國安法無損一國兩制，立法後將會有更穩妥環境，增加投資者對香港的信心，立法亦有助止暴制亂，有效防範及遏止危害國家安全、阻止恐怖主義破壞社會的活動，打擊港獨勢力，恢復香港成為更安全更穩定的城市。

此外，國務委員、公安部部長趙克志周四主持召開公安部黨委擴大會議時，提到要全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定。

會議指出，要認真學習貫徹全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制（港版國安法）的決定，嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力滲透顛覆搗亂破壞活動，堅決捍衞國家政治安全。會議又指，各級公安機關要緊扣做好「六穩」工作、落實「六保」任務，聚焦維護經濟發展和社會大局穩定，在常態化新冠疫情防控前提下，落實維護安全穩定的各項措施。