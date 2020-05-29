廣州屋苑地下停車場水浸　逾200輛車遭水掩沒

廣東廣州、深圳、東莞、河源等多地近日受對流天氣影響持續下雨，位於廣州黃埔區某大型屋苑的地下停車場，疑因雨勢過大水浸。有住戶清晨收到通知，趕到停車場時方知多車已被水掩沒，「車已經變成船，水淹到了車頂」，懷疑積水嚴重與停車場一處外牆被雨水沖垮有關，且未及時收到通知。涉事物業管理公司周四（28日）指，目前確定有超過200輛車被水掩沒，正會同保險公司並協調政府部門處理。

事發於上周五（22日）凌晨5時許，屋苑業主方剛收到物業通知，稱雨勢過大、地下停車場入水，要求車主盡快移車，惟他趕到後，其私家車已隨水漂走100多米。他發現地下停車場一處外牆被雨水沖至倒塌，大部分雨水都通過百葉窗和該牆飄入，「我目測水深在1米左右」。

有業主指，事發時因積水觸發車輛自動裝置，導致車窗自動打開，雨水全部灌入車廂。多名住戶自發組織安裝、調試水泵管道，花蝙費約3小時基本將水排走。由於多車受損，出現短路，基本無法修理。經初步估算，至少令全部車主造成2500萬元人民幣（約2750港元）損失。另有人透露，屋苑多幢樓當日上午開始出現停水、停用升降機等情況。

住戶表示，當日凌晨2時半左右，地下停車場一處外牆被雨水沖至倒塌，期間仍有將近1小時可移車，卻未有收到任何通知；外牆被雨水沖垮，或因牆體存在質量問題。而附近幾個屋苑，在暴雨前已在局部位置堆起沙包，且及時通知車主移車，所以能逃過一劫。他們認為屋苑物業管理需為事件負上責任，惟對方一直推卸，拒絕賠償。