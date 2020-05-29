中央港澳工作協調小組升格　夏寶龍任常務副組長

第十三屆全國人民代表大會第三次會議昨(29日)通過制訂「港版國安法」提案，有消息指，因應香港目前亂局，中共中央港澳工作協調小組於今年2月，已升格為中共中央港澳工作領導小組，以強化中央對港澳工作的全面領導，並有傳由港澳辦主任夏寶龍擔任新設的常務副組長一職。有分析認為，「領導」的權威和意涵遠比「協調」更高更廣，反映中央在香港現時嚴峻複雜局勢下行使全面管治權，構建強有力的「領導機構」。

2003年7月香港因23條立法引爆數十萬人大遊行，中央港澳工作協調小組因而成立，領導協調中央十多個相關部門機構，由時任政治局常委、國家副主席曾慶紅擔任組長，之後的三任組長分別是習近平、張德江、韓正。據悉，中央港澳領導小組仍由中央政治局常委、國務院副總理韓正擔任組長，而全國政協副主席、國務院港澳辦公室主任夏寶龍則擔任常務副組長。

有分析指，中央過往只用「協調」名義，某種程度上是出於對特區的尊重，不想過多介入，也不想予人以干涉兩制的口實。面對當下亂局，中央行使全面管治權，構建強有力的「領導機構」變得順理成章。另有分析認為，若中央港澳工作協調小組改名消息屬實，則反映北京要更強勢駕御香港局勢，將小組升格提升權力，讓小組能更權威地調度各個涉港事務中央部委及省市，更快速有力地應對香港突發的形勢。