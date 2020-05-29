代寫論文騙 600萬人民幣　集團成員僅初高中文化

除大學生需提交論文外，很多行業職工在評級或晉升時，公司都會要求發表期刊論文，惟有不法分子趁機謀利，以買賣、代發論文的方式詐騙。江蘇泰州市姜堰警方近日搗破一個買賣論文詐騙集團，涉案金額超過600萬元（人民幣，下同，約660萬港元），並跨省拘捕12人，並依法對他們採取刑事強制措施。

有受害者去年5月聯繫上涉案集團，先後交付8500元（約9360港元）要求代寫論文及刊登上國家級期刊，惟付款後未能聯繫上對方。警方今年4月接報後鎖定主犯黃某，並發現他作案時曾與多人有密切聯繫，分析此案可能是團夥作案。經查，該集團至少有10餘名成員，且主要據點位於雲南昆明和廣東湛江；至本月12日，警方奔赴兩地展開行動，一舉拘捕涉案12人，當場扣押百餘部手機、電腦等物品。

經查，黃某2年前開始在網上接訂單，將文章題目發給代寫論文公司，自己當中間人賺取差價。由於生意不錯，他於是招攬他人，並將「業務」擴展至文章代發。他們會根據客人的發稿期刊級別和發稿字數，收取5000元至9000元（約5500元至9910港元）不等的代寫和發稿費，收款後承諾3個月內在指定刊物上發表，但實際會隨便將文章刊登在雜誌上應付了事，或直接不回覆客人。

涉案集團2年內作案1000餘宗，詐騙金額超過600萬元。不過，成員大多只有初、高中文化，根本不具備代寫專業文章及發表的水平。由於代寫、代發表文章本身「不光彩」，儘管受害人收到的文章質量差、不能發表，但很多人發現被騙後亦不會報警。