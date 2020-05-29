栗戰書：台獨勢力必遭嚴懲　非和平方式將是最後手段

《反分裂國家法》實施15周年座談會，周五（29日）上午在北京人民大會堂召開。大陸國台辦主任劉結一、解放軍總參謀長李作成等人均有出席。與會的全國人大委員長栗戰書表示，陸方將以一切手段防止台獨勢力將台灣從大陸分裂出去，非和平方式將會是最後手段。

栗戰書稱，台獨勢力和活動始終是兩岸關係發展的最大障礙，威脅台海和平穩定，操弄所謂正名、去大陸化、宣傳灌輸台獨史觀，企圖扭曲台灣民眾。他指出，無論台獨勢力如何竄改扭曲台灣歷史史實，或與外國勢力勾結，永遠都無法改變台灣屬於大陸的歷史和法理事實，台獨勢力以身試法必遭嚴懲。

李作成指，台灣問題是大陸內政，不容任何外來勢力干涉。有文事者，必有武備，解決台灣問題必須用兩手，兩種方式都不能排除，重申不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要措施的選項，穩控台海局勢，防止兩岸關係偏離和平發展軌道。

劉結一表示，解決台灣問題是關係國家主權和領土完整的國之大事，不是任何分裂勢力能夠阻撓，陸方願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會容許各種形式的台獨分裂活動。