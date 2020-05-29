未成年人遭不法侵害　9類情形須立即報案

最高人民檢察院等9部門近日聯合簽發《關於建立侵害未成年人案件強制報告製度的意見（試行）》（下稱《意見》），規定有關單位和個人發現未成年人遭受或疑似遭受性侵、虐待、欺凌、拐賣等9類不法侵害，應立即向公安機關報案或舉報。

《意見》明確，國家機關、法律法規授權行使公權力的各類組織及法律規定的公職人員，以及密切接觸未成年人的教育、醫療、兒童福利機構、救助機構等各類組織及其從業人員對侵害未成年人案件有報告的義務。有關組織和人員在工作中發現未成年人遭受或疑似遭受不法侵害，以及面臨不法侵害危險，應立即報案或舉報。

《意見》規定了9類應當舉報的不法侵害，包括「未成年人的生殖器官或隱私部位遭受或疑似遭受非正常損傷的」、「不滿14周歲的女性未成年人遭受或疑似遭受性侵害、懷孕、流產的」、「未成年人身體存在多處損傷、嚴重營養不良、意識不清，存在或疑似存在受到家庭暴力、欺凌、虐待、毆打或者被人麻醉等情形的」等。

公安機關接報後應立即開展調查，對涉嫌違反治安管理者依法受案審查，涉嫌犯罪者依法立案偵查，並在受案或立案後3日內向報案人反饋案件進度，在移送審查起訴前通知報案人。公安機關、檢察機關發現未成年人需要保護救助，應當委託或聯合民政部門或共青團、婦聯等提供救助。若發現未成年人遭受家庭暴力或面臨家庭暴力的危險，可依法代向法院申請人身安全保護令。