新冠肺炎：台新增1宗輸入病例　即日全面開放自費檢測

台灣周五（29日）公布當地新增一宗境外輸入新冠肺炎確診病例，患者是一名在俄羅斯就學的20多歲男性。台灣至今累計442人確診，7人病亡。流行疫情指揮中心同日宣布，全面開放讓市民自費接受檢測，而提供自費檢測的醫院數量亦增加近一倍。

台衞福部長陳時中表示，新增確診男患者今年2月前往俄羅斯就學，周一（25日）先飛往日本轉機後，周二（26日）返抵台灣，入境時主動申報曾出現喉嚨痛、喪失嗅覺及全身倦怠等症狀，於機場接受採檢後送往集中檢疫所隔離，首次檢測結果無感染，周四（28日）接受第二次採檢後確診，目前在醫院接受隔離治療。

指揮中心稱，與該男患者同機返台的95人，經檢測顯示無感染，正持續於集中檢疫所接受健康監測，目前初步掌握14人曾與男患者接觸，其中3人與患者同校同行返台，11人為未入境的航空公司機組人員，台方將透過有關單位通知日本，並將進一步調查同機是否有其他旅客。

因應各國入境規定，台灣自4月以來逐步開放市民自費檢測，當中部分有奔喪等緊急需要，其餘大多數有出境需求。為同步提升市民自費檢測的方便，指揮中心宣布，市民不論任何原因，均可按需要自費到指定醫院接受檢測，指定醫院數目亦由原來18間增至37間。

至於開放自費檢測後是否有全民檢測的考量，指揮中心專家小組委員李秉穎則強調，台灣不需要進行普篩，全民檢測是用來尋找未被辨識的感染者，避免疫情進一步擴散。台灣雖然有10宗感染源不明的本地個案，但至今均無衍生的社區感染案例，而本地也超過40天沒有新增個案，因此相信「台灣沒有潛伏、未被辨識的感染者」。