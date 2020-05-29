台擬禁售電子煙　合法吸煙年齡提高至20歲

電子煙近年在市場愈趨普遍，台灣的國民健康署周五（29日）表示，將修正《菸害防制法》草案，禁止電子煙、加熱煙等相關的煙品製造、販賣及進口；另將合法吸煙的年齡由18歲提高至20歲。

國健署署長王英偉表示，草案將增列「類菸品」定義，明文禁止製造、進口、販賣、供應、使用、展示有關煙品，杜絕電子煙及其他「類菸品」對民眾造成健康危害；違者可罰款1000萬至5000萬元（新台幣，下同，約263萬港元至1314萬港元）。

另有鑑於美國、新加坡等地日前均立法，分別將合法吸煙年齡訂為21歲；加上台灣逾82%吸煙者在20歲前已開始吸煙。他強調，20歲前大腦仍在邁向成熟階段，易受尼古丁成癮影響，遂倡議提高禁止吸煙年齡。違反上述規定的吸煙者，必須接受戒煙教育，如供應煙品給20歲以下人士，則被罰1萬至25萬元（約2600港元至6.5萬港元）。

王英偉表示，由於去年美國不斷出現因電子煙出現嚴重肺部傷害個案，引起全球關注新興煙品；據統計，去年台灣青少年電子煙使用率4.2%，較前年增幅超過5成，當局會爭取草案能盡快在立法院本次會期通過。