國防部︰山東艦按年度安排出海訓練　檢驗武器性能

內地官方電視台日前報道，首艘國產航母山東號正在某海域執行訓練任務的消息。國防部新聞局副局長、新聞發言人任國強周五（29日）證實，指山東號根據年度試驗計劃安排，正進行海上試驗，目的是檢驗武器裝備性能，提高航母訓練水平，進一步提升部隊履行使命任務能力。

官方日前公布今年國防支出預算，比上年度增長6.6%；任國強表示，國防費主要用於改善部隊工作、訓練和生活保障條件，提高和改善官兵生活福利待遇；推進武器裝備現代化建設，淘汰更新部分落後裝備，升級改造部分老舊裝備；深化國防和軍隊改革決策部署，保障軍事政策制度改革等資金需要；保障部隊戰備訓練以及執行國際維和、護航、人道主義救援、搶險救災等多樣化軍事任務。

此外，美國近期發表對華戰略報告，任國強批評美方罔顧事實，蓄意歪曲中國的政治制度和戰略意圖，渲染所謂「中國威脅」；報告充滿冷戰思維和霸權心態，完全是錯誤的假設、判斷及結論，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。任重申，當前南海形勢穩定，美方派艦機開展所謂「航行自由行動」，是南海軍事化的真正推手，敦促美方尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，多做積極和建設性的工作。

就台灣日前向美國購買MK48重型魚雷及相關設備與技術，任國強表示，中方堅決反對美方向台灣出售武器，美方的錯誤行為嚴重違反國際法和國際關係基本準則，違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，危害中美關係和台海地區和平穩定，敦促美方立即停止對台售武，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。