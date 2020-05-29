朱日和基地衞星圖片出現台灣建築　供解放軍演練

兩岸關係持續升溫，有外地軍事媒體近日再度曝光亞洲最大、位於內蒙古的朱日和訓練基地衞星圖片，當中出現仿照台灣的總統府、軍用機場、高速公路，以至法國巴黎鐵塔等建築而建立的模型。報道指出，隨着台灣的蔡英文總統連任後，兩岸衝突更加明顯，該訓練基地或出現更多仿製台灣建築。

中國大陸近年積極進行軍事現代化，因應可能發生的衝突，解放軍甚至用逼真的設施進行演練備戰。報道指，解放軍早年已在內蒙古的朱日和訓練基地裏的南部複製台北鬧市，其中包括製作精細的台總統府和外交部建築，以及附近的主要建築物和幹道。報道稱，在這個仿製的台灣訓練區內設有一個空軍基地，作用是協助解放軍進行攻擊與奪取敵方機場的訓練。該處初期工程於2013至2014年間完成，當時跑道長約為3900英呎，基地內設有2個停機坪和其他小型建築。至2017年，跑道兩端被加長至10,105英呎。

另於基地的西北和北面，近年則興建了龐大的軍用跑道、鐵路設施、醫院、軍營、籃球場以至停車場等設施。報道分析，興建鐵路的目的是方便運載武器到該基地，至於停車場既可停泊導彈發射車，甚至存放如核彈頭的武器。

有分析認為，朱日和訓練基地內的仿製建築象徵着北京武統的意圖。對北京來說，在實際攻台時控制權力中樞是首要任務，因此中方不惜斥資打造實物模型進行相關訓練。據指平壤當局也有按照南韓青瓦台打造的模型，提供軍隊進行訓練。

事實上，解放早在2015年曾進行代號為「跨-2015‧朱日和」的對抗演練。在大陸官媒播出的演練畫面中，可見一幢紅白色兩色的建築物，外形與台總統府相似。演練中，解放軍出動武裝直升機突襲、無人機偵察、特種部隊士兵發動攻擊。但大陸國防部新聞事務局當時回應，該次軍事演習屬年度例行性，不針對任何特定目標。