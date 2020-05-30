新冠肺炎：滅活疫苗安全有效　最快今年底或明年初上市

內地爆發新冠肺炎疫情，截至周六（30日）凌晨，全國累計82,995宗確診病例，4634人病亡，現有確診病例70宗。國藥集團周五（29日）披露，目前2000多宗臨床數據顯示，新冠病毒滅活疫苗的安全性、有效性得到充分驗證，有望今年底或明年初上市。

中國生物董事長楊曉明表示，武漢生物製品研究所、北京生物製品研究所分別於4月12日、4月27日獲得國家藥監局新冠滅活疫苗臨床批件，現在均已進入二期臨床。臨床試驗分為3期，若能順利，這款疫苗預計最快今年底或明年初上市。

他指出，目前2000多宗臨床數據顯示，受試者產生的抗體已完全達到抵抗病毒水平，新冠病毒抗體陽轉率達到了100%。人體免疫後，會生成相關抗體，而從沒有抗體到有抗體產生的過程，稱為抗體陽轉。

他又指，從目前為止獲得的數據看，該疫苗的安全性非常好，無任何受試者發生嚴重不良反應。從有效性看，抗體水平主要有兩個指標，即抗體陽轉率和平均抗體水平。目前臨床顯示，這兩方面的有效性指標也較為理想。

他透露，為了提高新冠滅活疫苗的有效性，中國生物進行了包括小鼠、兔子和猴子等在內的7種不同種系、品系的動物實驗，並進行了其他各種物理化學的檢測指標，以保證研發疫苗能有安全、有效的保證。