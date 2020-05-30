利用未成年人犯罪　侵財類案件佔比最重

北京市高級人民法院周五（29日）公布《北京法院審理利用未成年人實施犯罪案件的情況通報》，指該院近5年共審理利用未成年人實施犯罪案113宗，更有涉案未成年人兼具施害人和受害人的雙重地位。其中一宗案例，為父親與女兒聯手綁架他人，2人最終獲刑。

被告黃某於2016年9月，向16歲的女兒黃小某提議綁架他人索取贖金，且多次翻看後者的微信朋友圈尋找作案目標。經預謀，黃某於同月某日凌晨，在北京市某歌廳門前假扮司機，將女兒及其17歲的朋友林某帶走，再向恐嚇、用繩綑綁受害者。他先後將林某帶至河北省、山西省某處房屋拘禁，期間多次打電話威脅受害者家屬，索要300萬元（人民幣，下同，約330萬港元）贖金。

法院審理認為，黃某夥同女兒以勒索財物為目的，綁架他人並索取巨額錢財，行為已構成綁架罪。由於他誘導未成年子女犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，被視為主犯，其女兒則是從犯。鑑於黃某到案後能如實供述，黃小某犯罪時尚未成年，到案後能如實供述，在親屬幫助下賠償被害人經濟損失，故對兩人從輕處罰，以綁架罪分別判囚11年及3年，共罰款2.3萬元（約2.5萬港元）。

北京高院副院長藍向東指，近5年審理的利用未成年人實施犯罪案中，涉及324名被告，包括221名成年人及113及未成年人。另有逾20名未成年人因未達刑事責任年齡等原因，依法免予刑事處罰。另外，利用未成年人犯罪相對集中於侵財類案件，累計佔比約為63%，當中以敲詐勒索罪最多，其他則為尋釁滋事、聚眾鬥毆等擾亂公共秩序類犯罪，組織、強迫賣淫類犯罪，故意傷害、販賣毒品、綁架等案件。