特朗普發公告 禁與中國軍方有關留學生及研究人員入境美國

白宮發總統公告，禁止與中國軍方有關的留學生與研究人員入境美國。

美國總統特朗普周五（29日）發公告，表明禁止與中國解放軍有關聯的中國留學生與研究人員入境美國，禁令下周一（6月1日）起生效。

特朗普周五舉行了一個談及「港版國安法」等涉華問題的記者會，記者會後不久，白宮新聞辦公室就發出總統公告，宣布將會停止部分中國學生與研究人員入境。

特朗普在公告中表示，中國正廣泛取得美國敏感技術與知識產權，以增強解放軍現代化的能力，對美國長期經濟活力和美國人民安全構成威脅。

公告指，中國利用部分中國留學生，主要是研究生、博士後研究人員獲取知識產權；又指來自中國、與解放軍有關係或曾經有關係的學生或研究人員，有極大可能被中國當局要脅或看中。特朗普認為，這類中國公民若透過留學生簽證（F簽證）或交流訪問學者簽證（J簽證）進入美國求學或從事研究，將對美國不利，必須加以限制。

有關禁令將會從6月1日起生效，但不適用於美國綠卡持有人、美國公民或綠卡持有人的外國配偶，以及與符合其他條件的外國人（例如尋求政治庇護人士）。