利用支付寶「跑分」洗黑錢　警拘10人涉額近3億人民幣

「跑分」即利用微信或支付寶收款碼，代別人收款賺取佣金，在內地極為常見，惟近日犯罪分子藉此「洗錢」掩飾惡行。湖南益陽市桃江縣公安局，周五（29日）成功搗破一個為境外網絡犯罪提供結算服務的「跑分」團夥，涉案金額近3億（人民幣，下同，約3.3億港元）；另10名疑犯目前因涉嫌幫助訊息網絡犯罪活動，被當局依法刑拘。

警方表示，去年2月底梳理全縣訊息網絡違法犯罪活動時，發現武潭鎮的31歲男子王某偉，經常藉他人的支付寶帳號跑分，為不法分子洗錢。經偵查後，發現1個以38歲上海人金某為首，專為境外網絡犯罪提供跑分的團夥，該團夥窩點藏匿在分散多地，包括益陽、安化、桃江等地。

至上周五（22日）晚，桃江縣公安局集結40名警力，在長沙、益陽、安化、桃江四地同時收網，拘捕包括金某在內的10名疑犯，扣押9部涉案電腦、12部手機、21張銀行卡、9本帳本。

經查，金某在去年初經朋友介紹下，前往柬埔寨做賭場經紀人，同年7月與他人合作經營「跑分」洗錢業務，另兩名合夥人提供資金，以每洗錢1萬元（約1100港元）抽利200元（約220港元）的價格，為菲律賓、柬埔寨等境外網絡犯罪非法資金，提供支付結算服務。隨後，團夥再聘多人分別任客服及財務人員、區域代理發展。截至被捕當日，團夥已幫助洗黑錢近3億元，非法獲利400多萬元（約441萬港元）。