長征十一號火箭發射成功　新技術試驗衞星進入預定軌道

四川西昌衞星發射中心周六（30日）凌晨4時13分發射長征十一號運載火箭，以「一箭雙星」方式成功將新技術試驗衞星G星、H星發射升空，衞星順利進入預定軌道，這兩顆衞星主要用於在軌開展新型對地觀測技術試驗。自此，長征十一號運載火箭已連續9次、共39顆衞星成功送入太空，今年下半亦將執行多次陸地和海上發射任務；而運載能力更大的長征十一號甲固體運載火箭也將全面開展研製工作。

官媒報道，今次是長征十一號運載火箭首次在西昌衞星發射中心執行發射任務，利用發射場的地理緯度、海拔高度的優勢，在較短的時間裏完成了合練和首飛任務，顯示運載火箭的的環境適應性較強。

資料顯示，長征十一號運載火箭由航天科技集團中國運載火箭技術研究院研製，是長征系列運載火箭中唯一一型固體運載火箭，可在不同發射場、海上和陸地實施發射。火箭全長近21米，重58噸，起飛推力120噸，兼容2米和1.6米兩款整流罩，可將500公斤的有效載荷物送入500公里的太陽同步軌道。這次任務是長征系列運載火箭的第332次飛行。