祖墳遭掘建樓房　村民向發展商索賠410萬元人民幣

山東聊城臨清市多個墳墓，早前因要興建樓房被拆除，部分遺骨更被隨地丟棄或拋落河道。臨清市法院一審認定，村民及發展商均需互相賠償。村民表示，遭嚴重破壞的是祖墳，事件令整個家族陷入精神痛苦，共78人周日（24日）已提起侵權責任訴訟，索賠410萬元（人民幣，下同，約450萬港元）。涉事發展商周四（28日）指，墳墓沒有標誌物，發現後已即時停工，並非有意破壞，不能對死者不敬。

事發於2017年8月，臨清市煙店鎮劉梭莊村有5處地下墳墓被挖掘，惟發展商沒有通知村委會和村民遷出墳墓，而是繼續施工。村民劉春台表示，當年9月前往祖墳祭祀先人，方知墳墓已被挖掘，屍骨被拋灑在道路兩旁，甚至被拋到8公里外的河邊荒野處。此次索賠巨額並非為錢，而是為討回尊嚴，「我們相信法律會給一個公平的交代」。

發展商指，徵地時向村委會購入淨地，村民反映地塊上有墳墓，已支付相關費用並由村委會遷出，而施工時挖掘到地下孤墳，此前並不知情。村委會負責人表示，曾與發展商簽訂協議，由對方支付徵地補償款，村委會則負責土地平整工作，將所有地上墳墓遷出後，才將土地交付對方，所以挖掘到地下墳墓與村委會無關。

由於墳墓沒有遷移，影響樓房銷售及價格，且改變規劃設計導致工程建設成本增加，發展商最終控告劉春台等5名村民，並索賠30萬元（約33萬港元）。被告認為安葬和保護已故親人屍骨並不構成侵權，不應賠償。法院一審認定，發展商需支付1.5萬元（約1.7萬港元）墳墓遷出費用，由被告負責將墳墓遷出；而5名被告需賠償發展商3萬餘元（約3.3萬港元）。雙方事後均不服而上訴，法院下月初將開庭二審。