港版國安法：國台辦斥台立法院干預港事務將自食其果

針對全國人大通過港版國安法立法授權，台灣的立法院周五（29日）宣讀朝野黨團共同聲明，譴責大陸嚴重破壞港人治港承諾，並要求台灣當局向港人提供必要的協助。國台辦發言人馬曉光周六（30日）批評，台立法機構插手干預香港事務，必將自食惡果。

馬曉光在回應查詢時指出，全國人大涉港立法的目的，是維護國家主權、安全、發展利益，保障香港長期繁榮穩定，保障「一國兩制」行穩致遠，針對的是危害國家安全的外部勢力、分裂勢力、恐怖勢力，保護的是香港市民依法享有的各項權利和自由。

他表示，民進黨當局和台灣一些政客一而再、再而三歪曲事實，顛倒黑白，妄加指摘涉港立法，就是因為有關涉港立法要斬斷台獨、港獨勾連亂港分裂的黑手。台立法機構發表所謂「聲明」，推動所謂「立法」、行政措施，給亂港分子提供「救援」，是公然庇護違法恐怖勢力，進一步暴露其攪亂香港、攻擊一國兩制、謀求台獨的政治本性，其圖謀不會得逞。

另外，大陸周五召開《反分裂國家法》實施15周年座談會，提到陸方將以一切手段防止台獨勢力將台灣從中國大陸分裂出去。馬曉光表示，當前台海形勢複雜嚴峻，台獨分裂勢力挑釁動作不斷，嚴重破壞台海和平穩定，並嚴重挑戰大陸維護主權、領土完整和發展利益的底線；如果台獨分裂勢力膽敢以身試法必遭嚴懲，任何外部勢力企圖干涉大陸、把台灣分裂出去的圖謀都不可能得逞。