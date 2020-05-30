國家畜禽遺傳資源目錄公布　狗未列飼養清單

狗是人類親密的伴侶。有北京市民在故宮午門廣場前放狗。（中新社圖片）

中國農業農村部周五（29日）在官網公布了經國務院批准的《國家畜禽遺傳資源目錄》（下簡目錄），內容首次列明33種家養畜禽種類，而狗則未列入目錄。

目錄明確列出17種傳統畜禽和16種特種畜禽，包括其地方品種、培育品種、引入品種及配套系。傳統畜禽包括豬、普通牛、瘤牛、水牛、犛牛、大額牛、綿羊、山羊、馬、驢、駱駝、兔、雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉；特種畜禽則分別為梅花鹿、馬鹿、馴鹿、羊駝、火雞、珍珠雞、雉雞、鷓鴣、番鴨、綠頭鴨、鴕鳥、鴯鶓，以及非食用的水貂、銀狐、北極狐、貉。

據農業農村部負責人稱，列入目錄的畜禽，都是經過人類長期馴化和選育而成的家養動物，具有一定群體規模、主要用於農業生產的品種，種群可在人工飼養條件下繁衍，為人類提供肉、蛋、奶、毛皮、纖維等產品，或滿足運載、運動等需要。

被問及狗是大家熟悉的家養動物，卻未列入目錄，該負責人稱，目錄向社會公開徵求意見期間，大多數贊成不將狗列入目錄。狗從過去主要是看家護院與狩獵放牧，到現在作為寵物陪伴、搜救警用、陪護導盲等功能，用途更多樣化，與人類的關係更加密切。

該負責人強調，狗雖未列入目錄，也不屬於野生動物，並不意味不能養。對於狗的管理，有關部門和地方已有一些經驗和做法，並實施限養、登記、強制免疫等制度規定。今後各地可結合本地實際情況，在聽取各方意見基礎上，進一步完善相關制度，實現規範管理。