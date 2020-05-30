新冠肺炎：台48日本地零確診　核准輸入瑞德西韋

台灣周六（30日）通報無新增新冠肺炎確診病例，已連續48天本地零確診。當地至今累計442人確診，當中7人病亡。流行疫情指揮中心表示，將有條件地核准瑞輸入瑞德西韋（Remdesivir），用於治療新冠肺炎重症患者。

指揮中心在記者會上表示，鑑於瑞德西韋的療效及安全性已有初步證據支持，且國際間亦陸續核准該藥品使用，台衞生福利部食品藥物管理署周五（29日）邀請當地藥物及臨床醫學專家開會，討論瑞德西韋的查驗登記申請。考慮到當地公共衞生需求、醫療利益與風險平衡，與會專家建議可依據藥事法第48條之2規定，有條件核准該藥輸入使用於新冠肺炎的重症病人。

另外，越南政府周五首度派遣越南航空專機赴台，接回300多名滯台的越南公民，包括孕婦。其中一名懷有4個多月身孕的女子受訪時稱，她在台灣工作3年多，原本懷孕後便打算返回越南，惟國際航線停飛，幸數周前得知越南政府安排專機接人，自己也符合申請資格，得以順利返國。另一名在台工作4年多的孕婦則表示，由於大部分在台越南女性均沒有健保，在台產子花費甚大，因此希望盡快回國。

該專機原定下午2時才起飛前往胡志明市，但大批旅客上午10時前已湧入桃園機場第一航廈到櫃台報到，有機場工作人員不禁表示：「有3個多月沒看到這麼多人了。」因應防疫需求，越南航空規定所有旅客登機前必須穿上防護衣、戴護目鏡並量體溫。由於旅客人數眾多，航班最後延誤約半小時才起飛。據台移民署統計，共344人乘坐該航班，沒人因發燒或其他原因被拒絕登機。