6歲哮喘女生被罰跑足球場10圈致吐血　教育局介入調查

廣東廣州市一名家長近日在微博上發文，指白雲區方圓實驗小學一名劉姓女老師，日前明知其6歲女兒患哮喘，仍體罰她在足球場跑10個圈，導致其女兒呼吸困難，甚至吐血，送院治療仍連日高燒，老師卻至今仍未受罰。白雲區教育局周六（30日）回應，指已成立專項調查組介入。

該位網名為「小島裏的大海」的家長在網貼文指，劉某去年12月10日要求其女兒在氣溫僅11度下，圍繞學校足球場跑10個圈，導致她哮喘發作，呼吸困難，劇烈嘔吐、咳嗽，甚至吐血。該家長把女兒送到廣州中醫藥大學搶救後，女兒被診斷為劇烈運動引起急促的呼吸缺水，導致呼吸道乾燥破損出血，迸發急性喘息性支氣管炎。經治療後，女兒仍連日高燒，持續高熱體溫更令其神經受損，雙手經常控制不住的抖動。

該家長又指，事後曾向校方投訴，校長卻極度袒護劉某。她近日更遭劉某恐嚇，要求停止維權，「能走的維權途徑全部都走過，全部都沒有下文不了了之」，她只好發文尋求網民協助。

廣州市白雲區教育局周六中午通報，指針對網民「小島裏的大海」反映的事件，該局高度重視，已聯合公安等部門迅速介入，成立專項調查組對該事件進行調查。事件調查結果，該局將及時向社會公布。