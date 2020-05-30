家長控訴醫生推銷「假奶粉」　子女飲用後營養不良

繼湖南郴州市爆出假奶粉事件後，內地傳媒周六（30日）報道後，廣東廣州市有60多名家長在網上維權，指該市10多間醫院的醫生推銷2款名為「貝兒呔」及「敏兒舒2號」的固體飲料，聲稱是「無敏配方奶粉」，惟子女飲用後，過敏症狀沒緩解，反而出現營養不良、佝僂病等。目前，廣州市衞健委已介入調查。

據報道，事件緣於一位家長本月16日在網上發表《來自新手媽媽的求助》一文，指其孩子去年6月被診斷為「對牛奶蛋白過敏」，廣州醫科大學附屬第三醫院一名張姓醫生便推斷她購買「貝兒呔2號深度水解配方粉」。惟其孩子連續服用6個月後，被診斷為發育遲緩，且患上其他疾病。求助信曝光後，引起輿論關注，愈來愈多家長發現孩子喝了類似產品，便帶孩子到醫院檢查，結果診斷出營養不良、佝僂病等症狀。

根據內媒不完全統計，至今廣州市已10多間醫院的醫生捲入事件，包括廣州兒童醫院珠江新城分院、廣州市附屬第五醫院、廣州市兒童醫院、廣州婦女兒童醫療中心等，涉及「貝兒呔」及「敏兒舒2號」2款固體飲料。廣州醫科大學附屬第三醫院本月17日已發表聲明，指已成立專項調查組對涉事科科室及醫生進行調查。目前，廣州市衞健委亦已介入調查。