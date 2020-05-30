非法積累巨額財富　涉黑團夥主犯判囚終身

案件在大同市中級人民法院一審宣判。

山西大同市中級人民法院周五（29日）對被告柴斌、徐鵬等人涉黑案作一審宣判，其中主犯柴斌一審判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產。據報案件涉及組織、領導、參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、重婚罪、窩藏罪共8項罪名，該團夥亦涉非法積累巨額財富。

法院審理查明，柴斌於1995年購買當時大同市第四建築工程公司在建綜合樓部分樓層，後成立青山大酒店，違法、違規佔用消防通道、加蓋酒店用房、侵佔公用面積。2005年，柴透過違法佔地建設大同市九洲國際大飯店有限責任公司，再通過欺詐、高利放貸、暴力討債等積累經濟實力，並以飯店為依托拉攏郜文、常江等人為其效力。

柴斌2009年再成立九洲國際大飯店安保部，並招募伊文凱等人組成「拆遷隊伍」，用滋擾、恐嚇、威脅等手段對位於飯店南側新旺村的多個住房進行拆遷。至2012年，徐鵬成立山西正臣投資有限公司，並與柴斌組織合併，專門從事高利放貸、暴力討債等，並形成「以商養黑、以黑護商」的模式，在大同市原城區、原南郊區、陽高縣等地實施敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易、詐騙等，積累巨額財富。

案中19名被告中有17人涉及黑社會性質組織犯罪，大同中院依法判柴斌組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、重婚罪成，數罪併罰執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；徐鵬組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪成，數罪併罰執行有期徒刑25年，並處沒收個人全部財產。其他17名被告則分別判處2至16年不等有期徒刑，其中16人被依法並處相應財產刑。