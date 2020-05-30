疫苗公司董事長離婚　「分手費」創A股最貴

內媒周五（29日）報道，中國乙型肝炎疫苗龍頭「康泰生物」的董事長杜偉民離婚，並將1.61億股公司股份，即佔公司總股本23.99%的股份分割予前妻袁莉萍，按最新收市價計算，市值達235.54億元（人民幣，下同，約259億港元），創下A股史上最貴「分手費」。

報道指，現年57歲的杜偉民經過此次權益變動後，持股比例從51.26%減少至27.27%，反之49歲、擁加拿大國籍的袁莉萍從零持股變成持股23.99%，二人還簽署了《一致行動人與表決權委託協議》。按康泰生物最新收市價146元（約160港元）計算，二人今次離婚創下A股史上最高的分手費，打破崑崙萬維董事長周亞輝在2016年9月離婚時的75億元（約82億港元）紀錄。

據了解，杜偉民有「疫苗皇帝」之稱，90年代曾在長春長生生物科技股份有限公司任疫苗營銷業務員。1992年6月，深圳廣信生物工程有限公司與國家原材料投資公司、香港廣信實業有限公司合資組建深圳康泰生物製品有限公司，承擔乙肝疫苗國產化的重任。

至2008年，杜偉民通過產權交易所購買面臨重組的康泰生物的大部分股份，成為其實際控制人；同年9月，康泰生物與北京民海生物科技有限公司實現戰略性重組。2017年2月，康泰生物成功上市，杜偉民擔任董事長一職。

然而杜偉民的發家路上也充滿了質疑，如2009年，杜曾工作過的江甦延申​​生產的狂犬疫苗被揭藥效不足，涉嫌造假，遭監管機構勒令其停產整頓；2017年，在北京高院對國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心副主任尹紅章做出的二審裁定中，更顯示杜曾向尹紅章行賄。