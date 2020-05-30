傳逾2000萬台人戶籍資料遭竊　台行政院︰疑民間流傳舊資料

美國網絡資安公司Cyble近日引述消息指，有超過2000萬筆台灣人戶籍資料遭人竊取，放在暗網上出售，懷疑是台灣的內政部戶政系統洩出，引起輿論關注。台行政府發言人丁怡銘周六（30日）回應，經初步檢視後懷疑是民間流傳的舊資料，無法辨別真偽，但根據格式判斷，並非政府機關流出資料，資安處正進行調查。另法務部調查局已介入調查。

據報道，該些戶籍資料包括姓名、戶籍地址、身份證號、性別、出生年月日等，懷疑洩漏來源是內政部戶政系統的電子資料庫。惟丁怡銘指出，經資安單位初步檢視後，發現內容是很舊的資料，不是戶政資料，也不是政府機關流出的資料；目前，無從證實資料何時被竊取，資料亦有可能全是偽造，資安處仍就事件進行調查中，有相關資訊會再進一步做說明。

另法務部調查局資安工作站主任張尤仁表示，資安站周亦接獲訊息後已展開調查，初步研判是從2001年到2009年之間的舊資料。他表示，舊資料的格式與目前政府各部門或民間機關的格式都不同，懷疑是拼湊而成，不是從完整單一的部門流出，唯一可以肯定是未發現有政府機關資料庫有被駭的狀況。