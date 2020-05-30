港版國安法︰中央政法委指在港設機構非常必要

中央政法委周六（30日）刊發題為《千字決定，民心所向！》的文章，解釋《建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》（港版國安法）7項內容。文章認為，港版國安法明確了4類打擊對象，彰顯中央斬斷任何危害國安黑手的決心，又強調在港建立專門機構非常必要，國安領域不但要「設防」還要「紮營」，是依法履行維護國家安全職責的必要有效手段。

文章指出，港版國安法開宗明義提及貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，是為消弭誤解，破解那些「一國兩制已死」的謠言與疑惑。對比審議草案，正式出台決定內容作出兩處調查，包括在「危害國家安全的行為」後加上「和活動」3字，是讓立法涵蓋範圍更加精準，正告那些實施分裂、顛覆、恐怖行為和活動的人不要有僥倖心理；至於「開展國家安全推廣教育」中刪去「推廣」2字，增添了「落實」的態度，讓國家安全教育不僅止於宣推，要真正落地見效。

文章認為，中央此次出手明確了4類打擊對象，分別是「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「組織實施恐怖活動」、「外國和境外勢力干預香港事務」，是表現了維護香港自由民主的莊嚴承諾，不會擴大打擊；至於在港設立機構，則是履行維護國家安全職責的必要有效手段，同時也明確了港府職責，包括香港應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制，行政長官應當定期向中央人民政府提交報告。

文章批評，美國一些政客先後發表聲明，誣蔑香港國安立法損害香港自治和自由，更威脅要進行制裁，中方對這些舉動並不感到意外，強調美國的「涉港威脅言論」、「對港制裁大招」並不會奏效，香港的社會和經濟發展依舊會「巋然不變」，香港市民享有的民主和自由權利依舊得到有力保障。