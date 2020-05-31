深圳將為全市犬隻植入晶片　年底前完成

深圳市城管和綜合執法局近日宣布，將為全市所有犬隻植入晶片，病犬、孕犬、年齡小於3個月或體重低於2公斤的幼犬除外，年底前完成，費用全免，若不植入將被視為無證養犬，未來幾日將公布晶片植入機構和地址。據悉，晶片有犬主姓名、犬名、犬種等信息，沒有定位功能，主管部門不會記錄犬主私隱信息。

內媒報道，晶片大小如同米粒，植入狗仔的右邊頸部，最快數秒鐘完成植入。瑞派寵物醫院醫生李拓指出，植入過程中或會出血，屬正常；植入後需觀察半小時，防止犬隻出現不適；植入後7日內，犬隻不可沖涼和做劇烈運用；未來如有需要，可取出晶片。

目前，深圳共有22萬隻狗，9成登記在冊。晶片有效期約15年，遠超過犬隻壽命，可以終身相伴。晶片採購需符合ISO11784/11785動物識別國際標準，尺寸限制在14毫米以內。當局共試用了5個品牌，主要有公安部使用了20多年的工作犬晶片（PPETCARE）、國際一流晶片DATAMARS以及深圳本地企業等產品，近日已在龍崗華南犬收治中心、寶安翔鵬犬隻收治中心、龍華寵聯犬隻收治中心共3家犬隻收治中心嘗試植入，運行效果良好。

深圳市犬類管理協會副會長黃麗娟表示，晶片有犬主身份，可解決犬隻歸屬爭議；犬隻遺失後，可用專業設備識別犬隻身份，幫助尋回；可杜絕遺棄犬隻行為；犬隻必須植入晶片方可出入境。