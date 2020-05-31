90後男子飲食不規律險死　抽驗血液呈奶白色

陝西西安市年僅29歲的李先生，因腹部持續脹痛求醫，當抽血化驗時，血液呈奶白色。後經醫院搶救，李先生才幸檢回一命。

在西安銷售牛奶的李先生，平日工作忙應酬多，早午餐不定時，晚餐和宵夜吃得特多，尤其愛吃高熱量、高脂肪食物。李先生近年體重急增，身高雖只有1.74米，體重卻達100公斤。

半個月前起，李先生因腹脹肚痛，且痛楚持續加劇，於是前往西安市中醫醫院急診科求醫。當抵達醫院時，他已無法站立，且意識模糊、呼吸急促、臉色蒼白。醫方替他進行心電圖檢測，發現他心跳每分鐘達140次，同時出現血壓低和血糖高的情況。更令人吃驚的是，李先生抽血時，血液竟呈奶白色，醫學上稱為乳糜血。

化驗結果顯示，李先生的三酸甘油酯高達25.25mmol/L，為正常值約13倍；澱粉酶亦嚴重超標，肌酶偏高，腹部電腦掃描更顯示他胰腺增大，周圍滲出明顯。加上李先生尿液中有酮體，經診斷為重症急性胰腺炎合併糖尿病酮症酸中毒，隨時可能有生命危險。

李先生之後被送往深切治療部，經治療和護理一個多星期，才逐漸脫離了危險。在離開深切治療病房當天，李先生除感謝醫護人員，又承諾出院後要減肥，並改善飲食習慣。