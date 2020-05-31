6歲童走廊瓷磚擲街上　5歲童頭部被擊中身亡

內地高空擲物事故不時發生。上周五（29日）在河南省三門峽市一個社區，一名6歲男歲將大廈走廊脫落的瓷磚擲到街上，擊中一名5歲男童頭部致其死亡。目前警方已將事件列作刑事案件處理。

報道稱，案發於當日中午12時許，正讀幼稚園的苗姓男童當時跟母親前往外婆家，當途經三峽市華創小區51號樓時，被從樓上掉下的瓷磚擊中頭部。苗童其後被救護車送院，惜同日下午4時20分終告不治。經初步調查，一名住在涉事大廈25樓的謝姓男童，將大廈走廊牆線剝落的瓷磚，從走廊通風窗掉到街上並擊中苗童。

案發後一日內媒記者再到現場採訪，發現地上仍留有血漬。記者之後前往25樓，發現走廊有牆腳線瓷磚脫落，而走廊的通風窗亦能輕鬆打開。大廈事後張貼了有關事故的告示，內容指物業相關負責人全程配合公安調查取證，保障受害業主的合法權益；善後工作公司已全力跟進，並出資聘請資深律師維護受害人的權益。

物業管理公司馬姓負責人向記者稱，走廊通風窗原本有固定器，只能打開約20厘米，涉事通風窗的固定器卻被人拆走。至於牆腳線瓷磚脫落問題，該負責人表示，平日工作人員會打掃並檢查，這次擊中男童的瓷磚不知是何時脫落。

小區居民對事故議論紛紛，有人認為身為家長，應看管好孩子不要亂拋東西。也有業主認為物管公司要負一定責任，如走廊瓷磚脫落便應及時修補。