誠品敦南店今結業　大批讀者戴口罩到場回憶

台北誠品敦南店周日（31）進入最後一日的熄燈倒數，大批讀者慕名而來，人頭湧湧擠滿書店。敦南店採取人流管制，一早即出現排隊進場的人龍，店方估計當日將有超過3萬人次逛書店。東網記者到場發現，店內人山人海，讀者戴口罩前來看書。有朱姓大學生受訪稱，與閨密一起逛誠品，「從小一直到大學都充滿誠品的回憶，今天想陪它到最後」。

一名謝姓男子帶同妻兒到誠品，他表示，家住在附近，以往經常到誠品坐在地板上看書，「今天想跟家人一起來這裏最後回味一下」。另有黃姓男子表示，大批讀者到誠品說再見，「看見敦南誠品竟然人山人海，內心感到很欣慰，好久沒有看見書店有這麼多人了，很高興大家都有懷舊的情懷」。

黃男續稱，希望以後有更多讀者購買書本，「否則未來只會有更多書店消失」。亦有陳姓女子表示，讀高中時喜歡到誠品看書，但不一定會買書，喜歡深夜找一個角落安靜下來的感覺，「很可惜，我相信這個地方有很多人特別的記憶」。

據悉，誠品敦南店自1989年座落於台北仁愛路，1995年改為目前的地址，自1999年首個成為24小時經營的書店，成為台北及台灣的代表性地標。