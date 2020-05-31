用戶多次退款致帳號被封980年　淘寶︰經核實已解禁

內地一名張姓女子日前向傳媒投訴，指其淘寶帳號無故遭禁用長達980年，連帳號中的天貓超市1950元（人民幣，下同，約2145港元）購物卡也無法使用或退還。事件引起輿論關注，淘寶平台事後回應，指張女士的帳號因退款次數過多，觸發平台監管機制。經核實，淘寶上周五（29日）已為張女士的帳號解禁。

張女士上周三（27日）接受內媒採訪時表示，她今年2月10日登入淘寶打算購物時，發現帳號無法正常下單，並收到一份《違規詳情》，顯示其帳號因濫用會員權利，被限制買家權限直至2999年。她解釋，自己2年前曾計劃開民宿，曾在淘寶上購買了大量家電，惟因當時房子未裝修好，不確定因素較多，每次下單後均會與商家協商延遲發貨，如不需要便會退單。她強調，自己並非只退不買，最終也消費了近20萬元（約22萬港元）買家電，且買賣雙方沒有任何糾紛，沒想到會被系統視為帳號異常，自動封號。

張女士其後與淘寶平台溝通協商，但長達3個多月仍無進展，連向客服申請退還購物卡款項也被拒絕，遂決定向內媒投訴。內媒記者上周四（28日）向淘寶網查詢，對方確認平台上有大數據監控，張女士帳號被封不但因為退款，而是因存在過多已收貨僅退款的情況，擔心買家以差評威脅賣家退款，才觸發監控機制，限制賣家購買了。惟張女士辯稱，已收貨僅退款的情況是因為商家優惠退差價或產品存在瑕疵，商家主動讓她申請退款補償。

上周五經淘寶平台核實，張女士的帳號已被解禁。惟對於帳號被封和解禁的標準，淘寶工作人員未有進行詳細解釋。