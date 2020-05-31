台政府機關採購大陸設備　報告指因價格低廉

台政府機關使用中的大陸廠牌資通設備，包括被美國列入制裁名單的海康威視。

台媒周日（31日）報道，據台灣的行政院送交立法院的調查報告顯示，中央丶地方機關及學校使用中的大陸廠牌資通設備，以7家廠牌為主，包括被美國列入制裁名單的海康威視，以及華為等。報告指出，機關採購上述設備多因功能滿足需求，價格低廉且機關經費有限；行政院將促使政府機關盡速汰除及更新相關設備。

據「政府機關使用中國大陸廠牌資通訊設備情形調查書面報告」顯示，中央、地方機關及學校使用的大陸廠牌設備，其中最大宗交易是向海康威視採購，其次為華為、深圳大疆創新科技、普聯技術公司、廣東歐加控股/廣東行動通訊、小米集團、浙江大華技術。

對於設備用途，報告指在智能手機方面，政府機關多以配發同仁使用公務手機為主，影像攝錄設備方面以用作校園及公務實體環境的保全為主。另外，無人機多用於水利機關場地勘查，通訊設備則主要用作小型簡易辦公環境的連網需求。

報告進一步稱，行政院將持續透過資通安全稽核、提升資安產業自主能量、優先採購台灣產品及加強宣導等措施，促使政府機關儘速汰除及更新有關設備。