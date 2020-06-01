警破兩虛開增值稅發票犯罪團夥　涉達300億元人民幣

山東濟南警方近日偵破2個虛開增值稅發票的犯罪團夥，繳獲46部作案用手機，1891枚假印章，14,515份各類空白和虛開的發票，以及大批工商註冊資料。案件涉及全國30多個省區市的眾多企業，涉案價值超過300億元人民幣（約330億港元）。

濟南歷下警方根據線索，聯合稅務稽查部門於市內某屋苑發現一虛開發票的犯罪團夥窩點。經查，警方發現該團夥在非法獲取他人身份證後，於短短3個月內僅在濟南就註冊了28家公司，從稅務部門領取或者購買他人公司的發票後，再以速遞寄予廣東惠州的同夥，隨後同夥通過網上或者散發小廣告尋找買家，再按買家要求打印發票，郵寄出去獲利。

警方立即派員前往廣東，並在當地警方配合下排查出團夥頭目詹某，以及在惠州市惠東縣吉隆鎮的窩點。同時，專案組意外發現在距離吉隆鎮100多公里的博羅縣，還有一個更大的虛開增值稅發票、以沈某為首的犯罪團夥。在掌握了兩個團夥的基本情況和規律後，濟南警方在當地警方配合下，聯合稅務稽查部門，在惠東、博羅和濟南同時展開收網行動，把6名團夥主要成員緝拿歸案。