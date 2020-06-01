涉黑組織壟斷廢紙回收業　19人獲刑最高囚19年

四川宜賓市翠屏區人民法院近日就郭昌平、羅國兵等人涉黑案一審公開宣判，19名被告以非法手段壟斷當地廢紙回收行業，分別犯組織、領導黑社會性質組織、強迫交易、尋釁滋事等罪行，判處有期徒刑3年至19年不等，並判處相應的財產刑。

經法院審理查明，郭昌平2014年7月擔任宜賓藍天紙業公司法定代表人、董事長兼總經理後，為了攫取經濟利益、控制宜賓及周邊區縣的廢紙回收行業，竟指使其他被告以滋擾、威脅等手段，迫使其他廢紙回收業者接受其統一管理，揚言「合作就是朋友，不合作就是敵人」。郭又糾集釋囚羅國兵、社會閒散人員控制宜賓主城區及周邊區縣廢紙回收市場，通過強買強賣商品、強迫轉讓業務、強迫退出經營、強行收取提點費等犯罪活動，積聚經濟實力。

截至2018年2月案發前，該組織已非法獲利約250萬元人民幣（約275萬港元），用於股東分紅、發放工資和組織成員生活費用、獎勵，豢養組織成員等。另在2017年6月至2018年2月期間，該組織先後實施了9宗強迫交易犯罪、2宗尋釁滋事犯罪及1宗違法事件，為非作惡、欺壓群眾，對宜賓主城區的廢紙回收行業進行壟斷、形成非法控制。

法院認為，郭昌平、羅國兵等人的犯罪行為對當地經濟、社會生活正常秩序造成嚴重破壞，依法應予嚴懲，其中郭昌平被判囚有期徒刑17年，沒收個人全部財產，剝奪政治權利2年6個月；羅國兵則被判處有期徒刑19年，沒收個人全部財產，剝奪政治權利2年。