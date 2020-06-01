女子蹦床館玩摔致半身不遂　家屬擬訴諸法律

江蘇徐州正在就讀醫學研究生的90後女子琪琪，早前與男友小王、表哥小魯相約到彈床館玩，詎料出現意外，琪琪被彈起時頭朝下猛地摔倒，當場動彈不得，須送院接受手術，並被診斷為截癱（半身不遂）。雖然手術順利，但由於傷勢很重，後期康復治療階段會很漫長。目前琪琪一家打算通過法律途徑維權，彈床館一方則表示，如果對方起訴索賠，會積極配合。

事發於上周一（5月25日）晚上6時許，琪琪一行3人到「幻影星空」彈床館，並準備玩一個名叫「人體炸彈」的項目，該場地設有高大的氣墊，站在高處的人會用力蹦，並把躺在低處的人彈入旁邊的海洋球池中。不過小魯表示，工作人員並沒有告知項目的危險性，也未讓他們採取任何防護措施，僅稱「大家都是這樣玩的，沒事」。他同時指，館內沒有安排觀看任何培訓影片，也沒看到任何明顯的安全提示。

後來琪琪躺了上氣墊，小魯和小王便到上面跳，結果琪琪被彈起後頭朝下猛地摔進了海洋球池內，當場胸部以下失去知覺，然而現場工作人員卻未做出任何急救措施。而琪琪被送院接受手術後，面臨漫長後期康復治療階段，入院短短5天就花了10萬多元（人民幣，約11萬港元）醫藥費，加上父母都已退休，收入不高，而彈床館老闆僅送來5000元（約5500港元），費用還有很大缺口。

幸好，眾籌平台上很多有心人紛紛捐獻，一天時間就籌到了近30萬元（約33萬港元）。小魯表示，一家人打算通過法律途徑維權。彈床館一名負責人則表示，該館因進行消防改造和培訓而暫停開放，不過就強調事發時安全員已指出琪琪動作不標準，提醒他們不能玩，惟對方還是跳了；但如果對方起訴索賠的話，他們會積極配合。