省內暴雨成災　清遠大風吹倒鋼棚壓死老婦

廣東廣州、東莞和清遠等地出現暴雨以至大暴雨，並有8級大風，截至周日（5月31日）下午3時，24小時內共有13個鄉鎮錄得超過100毫米降雨量。。清遠一個巴士站鋼棚被大風吹倒，一名78歲朱姓老婦被壓死。省應急管理廳周一（6月1日）呼籲民眾，慎防水浸、洪水和山泥傾瀉等。

清遠警方周一通報稱，朱婦周日在巴士站等車期間，突遭鋼棚壓住，當場死亡。警方到場調查，初步判斷由於受當時惡劣天氣影響導致意外發生。據悉事發時，市氣象台正發布暴雨黃色預警信號。

省應急管理廳周一表示，省內受低層偏南暖濕氣流影響，已連續兩日出現雷雨天氣，有84個鄉鎮錄得50毫米至100毫米降雨量，其中東莞厚街鎮154.1毫米、珠海香洲區擔杆鎮136毫米、廣州黃埔區九龍鎮129.3毫米。廣州市已啟動防暴雨內澇（水浸）三級應急響應，需加強城鄉山泥傾瀉、洪水等自然災害。

省氣象局預測，周二（2日）至周三（3日）粵西和珠江三角洲的沿海市縣仍有大雨至暴雨，肇慶、清遠、韶關等局部地區有暴雨。氣象專家提醒，該省受西南暖濕氣流影響，容易出現持續強降雨，需防禦地質災害。