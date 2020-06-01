中國首次火星探測任務　最快下月展開

國家航天局4月底宣布，中國將展開首次火星探測任務「天問一號」。中國科學院院士、航天科技集團科技委主任包為民周一（1日）表示，今年7月至8月期間，火星探測器將隨長征五號火箭發射升空，預計明年2月將到達火星的引力勢場以內，就能進入火星的循環軌道，經多次調整就可進行環繞探測。

據了解，火星與地球最接近時距離約有5500萬公里，探測器長途飛行後，如何被火星的引力場捕獲是任務的關鍵之一；若捕獲失敗，探測器將與火星擦肩而過。火星探測器由環繞器和着陸巡視器組成，後者將在火星表面軟着陸，再開展巡視探測、火星地貌特徵研究等任務，預計停留3個多月。

由於火星探測器處於高速飛行狀態，所以着陸前需逐步減速。包為民表示，探測器將從每秒4.8公里的速度減至靜止，需時7至8分鐘，期間將有4個減速段，包括氣動減速、打開降落傘、動力減速及着陸緩衝；探測器在着陸緩衝階段，會通過在空中懸停觀察火星表面，為選定着陸點作最後準備。

長征五號B運載火箭上月5日發射升空，為中國載人航天工程第三步空間站（太空站）建造任務揭幕。包為民指，未來2至3年將進行11次飛行任務，包括將核心艙、實驗艙、載人飛船及貨運飛船發射升空，預計2022年前後建成。