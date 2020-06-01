曾撐反修例示威被罰停學2年　澳洲昆士蘭大學男生不服提訟

澳洲昆士蘭大學20歲男學生帕夫洛（Drew Pavlou），去年7月在校內組織支持香港反修例示威的集會，批評校方與中國政府的關係；校方完成閉門紀律聆訊後，勒令他停學2年。澳洲傳媒周一（6月1日）報道，帕夫洛表示不服並向高等法院提訟。

昆士蘭大學根據長達186頁的指控文件，於上周五（5月29日）勒令20歲的哲學系學生帕夫洛停學2年。校長瓦吉斯隨即介入，要求相關部門重新審議對帕夫洛的處分，但強調處分與帕夫洛批評校方與中國的關係無關。帕夫洛則決定，循法律途徑爭取推翻校方的處分，並委託大律師莫里斯（Anthony Morris QC）提訟。

帕夫洛形容，這是含有政治動機的錯誤決定，不希望任由校方的黑箱作業決定其前途，也不想順應校方要求停止批評中國；他希望法庭還他清白，校方公開向他道歉。帕夫洛被指曾用粗口罵同學，並堵塞校內文具店入口，他承認有時說了一些不利自己的話。自由黨籍參議員帕特森（James Paterson）則呼籲校方，保障校內的言論自由。