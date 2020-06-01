美國中情局機密文件︰蔣孝嚴為蔣經國之子

台灣的前總統蔣經國記述在任心路歷程的《蔣經國日記》，今年2月首度在美國史丹福大學對外開放。蔣經國在日記中曾否認，台灣的前外交部長蔣孝嚴，以及其孿生兄弟章孝慈，二人是其親生子。惟台媒近日引述1985年的美國中央情報局（CIA）機密文件，顯示對蔣孝嚴之父的註解，是時任總統蔣經國，與日記記載恰好相反。

據胡佛檔案館東亞部主任林孝庭展示CIA一份標題為「台灣政治接班」的機密文件，內容標註時任台外交部北美司長蔣孝嚴，其父親就是蔣經國；林認為，蔣經國日記中也有多處提及對雙胞胎之母章亞若的情感，惟對親子關係的內容未見詳述，相信是有其他考量之處。

台媒報道指出，《蔣經國日記》中在1954年10月30日提到，蔣本人否認「蔣孝嚴與章孝慈是親生兒子」，更明確指出二人生父為其「最知己之友」王繼春，僅是「為念亡友之情」才照顧他們。惟有外界猜測日記因要給父親蔣介石過目，加上當時為接班人政敵多且內外局勢交迫，怕婚外情育有私生子一事會被拿來作文章，或是蔣經國「別有用心的刻意假造」。

但林孝庭強調，日記作為歷史研究來源，具強烈的個人主觀性，必須參照其他各方檔案對照佐證，才可判湊出歷史的原貌；他又認為，蔣經國若在43年來天天寫日記騙自己，似乎也不合理。