最高檢白皮書︰未成年人犯罪數量回升　性侵害問題突出

周一（6月1日）是國際兒童節，最高人民檢察院發布《未成年人檢察工作白皮書（2014—2019）》（下稱《白皮書》），披露未成年人犯罪數量在連續多年下降後，近年來有所回升，涉及聚眾鬥毆、尋釁滋事、強姦等犯罪；至於侵害未成年人犯罪數量更呈上升態勢，性侵害、暴力傷害未成年人等問題相對突出。

《白皮書》指出，全國檢察機關在2014年至2019年期間，共受理審查逮捕284,569名未成年疑犯，其中經審查後不批准逮捕88,953人；另受理審查起訴383,414人，其中不起訴58,739人；不捕率及不訴率分別為31.43%和16.70%，均高於普通刑事犯罪。此外，附條件不起訴32,023人，是自2015年以來人數逐年增加，附條件不起訴率為8.78%，被重新提起公訴人數保持在3%左右。

《白皮書》又分析了涉未成年人刑事案件情況，指出未成年人犯罪數量總體減少，但自2016年後有所回升。其中，涉嚴重暴力、毒品、校園欺凌和暴力，及14至16歲未成年人犯罪數量逐步減少，但涉聚眾鬥毆、尋釁滋事、強姦的人數則上升。

另一方面，侵害未成年人犯罪形勢不容樂觀，性侵害、暴力傷害未成年人，成年人拉攏、誘迫未成年人參與黑惡犯罪等問題相對突出。《白皮書》指出，雖然未成年人司法保護政策總體得到落實，但因各地發展不平衡、不充分的問題仍較突出，需引起高度重視。

《白皮書》又梳理了全國檢察機關未成年人司法保護工作，共分為7個方面，分別是依法懲戒和精準幫教涉罪未成年人、打擊侵害未成年人犯罪及保護救助未成年被害人、全面綜合司法保護、參與未成年人保護社會治理、加強未成年人法治宣傳教育、強化未成年人檢察專業化、規範化建設、推進未成年人檢察社會化建設。