英政府緊急檢視美制裁影響　疑為封殺華為5G鋪路

美國上月宣布有意擴大對中國科技巨企華為的禁令，要求國內半導體業者須先獲華府許可，方可供貨華為。英媒周一（1日）報道，英國政府正緊急檢視美國制裁對華為可能造成的影響，此舉被視為英國政府為了排除華為參與國內5G建設而鋪路，亦反映英國對華立場轉趨強硬。

《金融時報》周一引述英國官員報道，指美國的晶片禁令，將對華為參與英國5G建設的計劃造成「非常非常嚴重」的影響。政府通訊總部（GCHQ）轄下的國家網絡安全中心（NCSC）已就此展開緊急檢視。不過，英國手機通訊商EE、3和沃達豐（Vodafone）均有在其5G網絡中使用華為設備，政府此舉將為國內企業帶來不穩定因素。

美國積極拉攏盟友封殺華為的同時，英國首相約翰遜早前曾唱反調，放生華為有限度參與當地5G網絡建設，引起美國不滿。但在中美角力升級之際，有指約翰遜態場趨硬，擬要求華為2023年前撤出在當地的5G建設。報道分析，華府的晶片禁令成為約翰遜的轉軚機會，英國或將借此為理由徹底排除華為。