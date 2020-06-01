4歲女被繼母虐至命危　昏迷多時終甦醒

黑龍江佳木斯4歲女童小茜（化名），早前遭生父繼母虐待致昏迷入院，引起全國哄動。哈爾濱市兒童醫院工作人員周一（6月1日）透露，昏迷多時的小茜近日已甦醒，可回家接受康復治療，惟因其精神狀態不佳，院方遵循家屬意見，讓小茜繼續留院觀察。另外，內媒同日也披露更多案件內情。

事緣於早前有多名內地網民在微博上爆料，指小茜遭30歲繼母曲婷婷虐打，部分嘴唇被剪，全身多處受傷，頭顱內出血。報道引述有份爆料的李先生指，小茜此前曾多次被打傷送院，鄰居們早已知道知情，醫院方面也曾報警，惟其28歲生父于傳龍否認家暴，鄰居們礙於沒有證據，無法發聲；直至李先生通過醫院工作人員拿到照片，在網上及向媒體曝光事件，才引發關注。

警方立案調查後，法醫此前鑑定報告顯示，小茜由機械性外力作用致硬膜下血腫伴腦受壓症狀和體徵，屬重傷二級；由機械性外力作用致雙側鼻骨骨折，屬輕傷二級；由機械性外力作用致體表擦傷、咬傷致皮膚破損、體表燙傷、面部軟組織創口、左下中切牙冠折屬輕微傷。目前，于傳龍和曲婷婷因涉故意傷害罪，已遭刑事拘留。另在建三江人民法院主持調解下，小茜的撫養權已由于傳龍變更為張某某（小茜的生母）。