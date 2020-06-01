中央公布自貿港建設方案　提出實行貨物零關稅

中共中央及國務院周一（6月1日）公布《海南自由貿易港建設總體方案》（下稱《方案》），要求各地區各部門貫徹落實。《方案》提出，在海南全省內對貨物貿易實行「零關稅」，至2025年初步建立自由貿易港政策制度體系，營商環境總體達到國內一流水平。2035年實現貿易、投資、跨境資金流動、人員進出及運輸來往自由，數據安全有序流動，到本世紀中葉全面建成具有較強國際影響力的高水平自貿港。

《方案》指出，海南自貿港實施範圍為海南島全島，以貿易投資自由化便利化為重點，建設全島封關運作的海關監管特殊區域，對貨物貿易上，實行「零關稅」為基本特徵的制度安排，按照零關稅、低稅率、簡稅制、強法治、分階段的原則，逐步建立與高水平自由貿易港相適應的稅收制度。

對服務貿易上，實行「既准入又准營」為基本特徵的政策舉措，實施跨境服務貿易負面清單制度，破除跨境交付、境外消費、自然人移動等「貿易壁壘」，給予境外服務提供者國民待遇等；同時大幅放寬市場准入，嚴格落實「非禁即入」，並完善產權保護制度，建立健全公平競爭制度等。

《方案》又提出，要構建多功能自由貿易帳戶體系，為自貿港與境外實現跨境資金自由便利流動提供基礎條件，並試點改革跨境證券投融資政策，支持境內企業在境外發行股票，通過境外發行債券融資；擴大金融業對內對外開放，即日起對在海南自貿港註冊並營運的企業，按15%徵收企業所得稅；並實行更加開放的人才和停居留政策，高端和緊缺人才所得稅上限為15%；同時，放寬免稅購物額度至每年每人10萬元人民幣（約11萬港元）及擴大免稅商品種類等。在法治制度方面，則要制訂《海南自由貿易港法》和經濟特區法規。