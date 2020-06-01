「中國天眼」升級料9月啟動　專家：可搜索外星文明

「外星人」是否存在至今仍是不解之謎。國際宇航大會（IAC）搜索地外文明計劃常設委員會（IAA SETI）會員、中國地外文明搜尋（SETI）科學家張同杰近日接受內媒採訪透露，位於貴州黔南州平塘縣的「中國天眼」在升級後，預計9月可正式啟動，並針對地外文明（存在於地球以外的文明）展開搜索。

被稱為「中國天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡，自2018年起安裝專門了用於地外文明搜索的後端設備。張同杰表示，該設備主要從「中國天眼」收到的電磁信號中，篩選出有用的窄帶候選信號後，再把天體和人工信號排除；其巡天模式除了借助地球自轉「偷看」天空外，還能反覆觀測目標天體。

張同杰坦承，雖然目前捕獲的可疑信號尚需進一步甄別，但經過驗證，「中國天眼」的後端設備非常有效，其高解像度，對宇宙噪音的處理能力非常出色，讓搜尋外星人上如虎添翼。他透露，「中國天眼」正在醞釀新的觀測計劃，屆時將同步啟動地外文明搜索，但由於採取共時觀測模式，外星人搜尋並不會干擾「中國天眼」正常的科學觀測。

據悉，「中國天眼」於 2016年啟用，是世界最大的望遠鏡，英國物理學家霍金生前曾對中國提出多次警告，認為中國的行為將讓地球陷入外星人的威脅，因此該計劃引發世界的關注。