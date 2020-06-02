2宗涉黑保護傘案同日宣判　3被告判囚7年至19年

海南三亞市中級人民法院周日（5月31日）以遠程視訊庭審系統，對2宗涉黑「保護傘」案件進行公開宣判，3名被告判囚7年至19年不等，並罰款20萬元（人民幣，下同，約22萬港元）至95萬元（104.5萬港元）不等。據通報，3名被告均曾在公安系統任職，卻收受賄賂為他人謀取利益，甚至徇私枉法，包庇黑社會組織首腦等。

其中一宗案件是五指山市公安局前副局長符X平受賄案。經法院審理查明，符X平擔任五指山市公安局副局長、五指山市城管局局長期間，利用職務便利為他人謀取利益，並多次非法收受他人財物共計27萬元（29.2萬港元）；2006年6月擔任「6.5故意殺人案」專案組副組長時，未有對指使兇手殺人、協助兇手逃亡的黑社會組織首腦陳X光採取任何偵辦措施，致其未被追究刑事責任。法院認為，其行為已構成受賄罪和徇私枉法罪，遂判處有期徒刑13年，並罰款20萬元。

另一宗案件是五指山市公安局刑警陳X雄、王X博受賄案。經法院審理查明，陳王兩人在「6.5故意殺人案」發生後，利用職務之便，故意包庇陳X光。陳X光是陳X雄胞弟，陳X雄在五指山市公安局任職，縱容弟弟建立黑社會組織，在其轄區內實施尋釁滋事、故意傷害、開設賭場、容留他人吸毒等犯罪活動，並對群眾舉報的線索立而不偵、壓案不查，在轄區內造成不良影響。

另外，陳X雄又多次收受賄賂合計約190萬元（約209萬港元），更曾兩次未按規定把警槍子彈上交，反而帶回家中存放，甚至偽造申報材料向銀行貸款，再以高利轉貸給他人，從中非法獲利約13萬元（約14.3萬港元）。法院認為，陳X雄的行為已構成受賄罪、包庇、縱容黑社會性質組織罪、私藏彈藥罪及高利轉貸罪，遂判處有期徒刑19年，罰款95萬元。另王X博的行為已構成包庇黑社會性質組織罪，判處有期徒刑7年。